Grupa Azoty Compounding stawia na nowoczesne rozwiązania w procesie planowania i harmonogramowania produkcji

Za wyborem systemu ASPROVA APS przemawiała łatwość odzwierciedlenia specyfiki przedsiębiorstwa oraz możliwość samodzielnej modyfikacji parametrów i budowania symulacji typu what-if (narzędzia symulacyjne pozwalające na tworzenie wielu wariantów rozwoju sytuacji i badanie ich efektów). Z kolei system XPRIMER.MES, będący częścią autorskiej platformy XPRIMER firmy eq system, pozwala sprawnie monitorować przebieg procesów produkcyjnych, stany i czasy pracy zasobów produkcyjnych oraz postęp realizacji zleceń. Wdrożenie zaawansowanych systemów APS i MES potwierdza pozycję Grupy Azoty Compounding jako lidera branży tworzyw sztucznych w dziedzinie innowacji i wdrażania nowych technologii informatycznych.

„Przeprowadzony przez spółkę proces cyfryzacji procesów planowania i ewidencji produkcji gwarantuje wysoką wiarygodność informacji przekazywanych do klienta oraz pozwala na bardziej precyzyjne rozliczanie kosztów oraz zarządzanie zasobami produkcyjnymi” - podkreśla Dariusz Cholewa, Prezes Zarządu Grupa Azoty Compounding.

W ramach misji zrównoważonego rozwoju, Grupa Azoty Compounding systematycznie realizuje projekty, mające na celu minimalizację ilości produktów ubocznych w procesach produkcyjnych. W 2023 roku spółka wprowadziła nową linię produktów, Tarnoprop PIR, Tarnamid® PIR opartą na modyfikowanych odmianach polipropylenu oraz poliamidu 6, zawierających minimum 30% materiałów z recyklingu. Dzięki temu nie tylko zmniejszono ilość odpadów, lecz także uzyskuje się wysokiej jakości produkt, który wykorzystywany jest m.in. w branży automotive, czy stadionowej.

„Dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko obowiązek, to nasza misja. Działamy odpowiedzialnie i z dbałością o naszą planetę. Każdy krok w kierunku minimalizacji wpływu na środowisko to nasza inwestycja w przyszłość" - dodaje Dariusz Cholewa.

Grupa Azoty Compounding nie tylko wdraża innowacyjne rozwiązania, ale również udowadnia, że rozwój to nie tylko słowa, lecz realne działania. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem systemu XPRIMER.CMMS do cyfryzacji procesów zarządzania utrzymaniem ruchu. Wprowadzając nowe technologie, Grupa Azoty Compounding stawia się w rzędzie pionierów, inspirując innych do podejmowania podobnych inicjatyw.

O Grupie Azoty Compounding Sp. z o.o.:

Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., działająca w branży tworzyw sztucznych. Misją Grupy Azoty Compounding jest wytwarzanie produktów najwyższej jakości, opartych na nowoczesnych technologiach, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.