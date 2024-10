eq system nagrodzone statuetką Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Firma eq system specjalizuje się w zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych, które wspierają procesy zarządzania w przedsiębiorstwach. Jej innowacyjne projekty, także wykorzystujące uczenie maszynowe i algorytmy sztucznej inteligencji, koncentrują się na optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesów produkcyjnych. Spółka tworzy, rozwija i wdraża autorskie oprogramowanie XPRIMER, które pozwala dużym i średnim przedsiębiorstwom z każdej branży (produkcyjnej, handlowej, usługowej) na lepsze zarządzanie operacjami biznesowymi.

Nagroda Gospodarcza im. Karola Adamieckiego to wyróżnienie skierowane do przedsiębiorstw działających na terenie Dąbrowy Górniczej, które poprzez innowacyjność oraz zaangażowanie społeczne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miasta. Organizatorem konkursu jest miasto Dąbrowa Górnicza, a Partnerami Merytorycznymi Akademia WSB – WSB Univesity oraz Zagłębiowska Izba Gospodarcza. Karol Adamiecki – patron konkursu – urodził się 18 marca 1866 r. w Dąbrowie Górniczej. Jest jednym z twórców nauki o organizacji i kierowaniu. Sformułowane przez niego prawa harmonii doboru, harmonii działania organów pracy zbiorowej oraz optymalnej produkcji stały się – obok praw podziału pracy i koncentracji – fundamentami nauki organizacji i kierownictwa.

Autorem zdjęć jest Dariusz Nowak.