1. Możliwość integracji z całym systemem sterowania produkcją

Wysokiej klasy system MES pozwala na integrację z innymi aplikacjami IT niezależnie od ich dostawcy. Import, eksport danych powinien mieć możliwości konfiguracyjne. Interfejsy muszą obsługiwać pracę z różnymi systemami do zarządzania poszczególnymi obszarami w firmie: ERP, APS, WMS, BI, CMMS, itp. Należy pamiętać o tym, aby system MES nie był narzędziem tylko dla służb produkcyjnych. Powinien być wkomponowany w cały cykl sterowania produkcją i służyć informacjami dla planowania produkcji, rozliczeń kosztów, kompletacji materiałów, zaopatrzenia, prewencji, czy dla działów technologicznych.

2. Uptime systemu i jego wydajność

Systemy MES pracują w ruchu ciągłym. Monitoring pracy, czy zarządzanie zasobami odbywa się online. Czasami wystarczy minimalna niedostępność systemu, aby doprowadzić do zaburzenia procesu produkcyjnego. Trzeba zweryfikować, jakie zabezpieczenia wprowadził producent, by zdarzenia w systemie nie naruszyły ciągłości pracy na produkcji.

Ważnym elementem przy wyborze systemu MES jest też jego wydajność: częstotliwość odświeżania danych, sposób transmisji danych, ilość przesyłanych danych w jednej sesji.

3. Dokonywanie zmian po wdrożeniu

Nie zawsze raz wdrożony system MES będzie działał w całym cyklu życia danego procesu. Modyfikacji ulega zarówno sposób prowadzenia procesu podstawowego, jak i procesów pomocniczych. Wprowadzane są nowe organizacje, nowe technologie. System powinien mieć możliwość wprowadzania zmian na dwóch poziomach: modelowania i zastosowania produkcyjnego. Dotyczy to wyglądu panelu raportowego, zmian w transakcjach systemu, czy wręcz pisania nowych i modyfikowania istniejących interfejsów.

4. Środowisko raportowe

Zwykle dostawcy systemów MES oferują standardowe raporty lub definiują je w trakcie wdrożenia. Nie istnieje obowiązkowy spis raportów. To wynik doświadczenia i dobrych praktyk. Jeżeli mamy ustaloną listę raportów to należy to uzgodnić z dostawcą. A jeśli nie? Wyjściem jest wybór takiego systemu, który ma wbudowane mechanizmy do tworzenia własnych raportów czy indywidualnych zestawień.

W samej aplikacji MES podzielony jest na środowisko monitorujące, środowisko analityczne i środowisko prezentacyjne (dashbordowe).

5. Podłączenie do maszyn (IoT)

Na etapie projektowania należy ustalić, jak daleko będzie posunięta i czy jest możliwa integracja z maszynami, czyli z automatycznym interfejsem wymiany danych z obiektami systemu: sterowniki maszyn, aparatura KP, bazy danych itp. Bardzo często z trzeciego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem (standard ISA 95) systemy MES bezpośrednio komunikują się z warstwą 1 czy 0. Tu nastąpił ogromny rozwój komunikacyjny między tymi warstwami. Systemy MES łączą się z aparaturą obiektową na wiele sposobów: baza danych, klient OPC, karty automatyki, mikroserwisy, układy I/O ze sterownikami PLC, czy system SCADA.

Ten aspekt możliwości rozwoju MES jest szczególnie istotny w projektowaniu systemów autonomicznych przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać przede wszystkim o wspomnianej wyżej integracji z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem.

6. Aplikacja mobilna

Coraz częściej dostęp do obiektów przedsiębiorstwa odbywa się poprzez różne aplikacje mobilne. System MES powinien udostępnić rejestrację, weryfikację, komunikację poprzez urządzenia zdalne. Są to urządzenia przenośne, funkcjonujące w obrębie przedsiębiorstwa, np. dla służb kontroli jakości czy utrzymania ruchu, ale także tablety i smartfony operujące poza siedzibą firmy, np. dla kadry nadzorującej czy zarządczej.

Jeżeli system MES posiada tych 6 ważnych cech, zasługuje na miano dobrego i nowoczesnego. Warto jednak pamiętać, że zanim zostanie wdrożony, w przedsiębiorstwie należy przeprowadzić rzetelną analizę, która pokaże, w jakim stanie jest zarówno sama organizacja, jak i procesy produkcyjne, które w niej przebiegają. Pozwoli to ocenić, co i w jakim stopniu wymaga optymalizacji.

Jako firma z 30-letnim doświadczeniem doskonale znamy tematykę wdrożeń systemu klasy MES, ponieważ jesteśmy również jego dostawcą. Posiadamy też odpowiednie kompetencje do przeprowadzenia wspomnianej analizy przedwdrożeniowej – zachęcamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów!

Dariusz Kacperczyk

doradca zarządu eq system

Masz jakieś uwagi lub pytania? Skontaktuj się z autorem artykułu przez LinkedIn

Interesuje Cię temat monitorowania produkcji? Posłuchaj odcinka podcastu na ten temat!