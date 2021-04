Zarządzanie personelem w sieciach handlowych — jak usprawnić działania HR w rozproszonej strukturze organizacyjnej?

Osoby zarządzające sklepem codziennie muszą zmagać się z wieloma wyzwaniami. Szczególnie trudne jest to w czasie pandemii, kiedy sytuacja wymaga natychmiastowego reagowania na stale zmieniające się zasady bezpieczeństwa. Jakie to wyzwania i jak się z nimi zmierzyć? Odpowiedzi znajdziecie w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.